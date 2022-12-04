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Режим ЧС ввели в Нижневартовске после частичного обрушения здания

Александр Афонин
Происшествия
Режим ЧС ввели в Нижневартовске после частичного обрушения здания
Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

Власти Нижневартовска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в воскресенье, 4 декабря.

— Могу вам подтвердить, что режим ЧС введен, он достаточно локальный характер носит, соседние дома не эвакуируют. Режим ЧС введен, потому что он позволяет максимально эффективно взаимодействовать разным спецслужбам из разных ведомств, — цитирует сообщение ТАСС.

Инцидент, повлекший введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

обрушения Нижневартовск Режим ЧС
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