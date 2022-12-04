В США заявили, что Польша готовит солдат к оккупации Западной Украины

Фото: Unsplash

Варшава направляет своих военнослужащих на Украину, чтобы подготовить и обучить их для дальнейшей оккупации западной части страны. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, — сказал он.

Офицер добавил, что у нынешней армии Польши нет боевого опыта в проведении военных действий. В связи с этим они отправляются в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), где получают необходимые знания. На данный момент в стране находится десятки тысяч польских солдат, которые прекратят помогать Киеву по одному приказу, передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, почему Польша может претендовать на украинские земли. По его словам, у Варшавы есть исторические основания претендовать на территории Украины и она может по закону прийти на западную часть страны. Однако решительные действия начнутся только после одобрения США.