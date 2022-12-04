Вильфанд: Атмосферное давление в Москве 5 декабря побьет рекорд 2001 года

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице 5 декабря ожидается новый рекорд атмосферного давления, который побьет максимальные результаты 2001 года. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— За весь период наблюдений самое высокое давление для 5 декабря было зафиксировано в 2001 году. Оно составляло 764,3 миллиметра ртутного столба. В понедельник рекорд будет существенно превышен, — сказал он.

По словам синоптика, 5 декабря в столице ожидается 770 миллиметров ртутного столба, передает ТАСС.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице 4 декабря был побит суточный рекорд атмосферного давления 1954 года. Тогда атмосферное давление в Москве достигло 766,8 миллиметра ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что следующая неделя в городе будет сопровождаться потеплением. По словам синоптика, в начале недели в столице будет довольно холодно, но после четверга тепло начнет возвращаться.