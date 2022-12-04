Невролог сообщил о смертельной опасности стремительной потери веса для Кондулайнен

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После пережитого инсульта актриса Елена Кондулайнен начала стремительно худеть и уже сбросила порядка 20 килограммов. Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, чем может обернуться бесконтрольное истощение и может ли этот симптом быть предвестником скорой смерти.

По словам специалиста, сегодня средний рост у женщин составляет 165 сантиметров. При таком показателе вес не должен опускаться ниже 45 килограммов. Играет роль и тот факт, что потеря массы может быть неправильной, что грозит нехваткой микроэлементов.

— Это уже тревога. Есть опасное снижение массы тела, и человека нужно срочно выкармливать. <…> Это очень большая проблема. Значит, он может пережить повторный инсульт, — сказал врач.

Хорошев добавил, что при истощении организма увеличивается угроза образования тромбов. Кроме того, для лежачих больных существует риск нарушения кровообращения в нижних конечностях, где расположены «хитрые» вены. Это может привести к смертельному исходу, передает «Пятый канал».

В июне Елена Кондулайнен поделилась с журналистами информацией о своем самочувствии и процессе реабилитации после инсульта. Артистка долгое время не выходила на связь, восстанавливаясь после серьезного удара по организму.