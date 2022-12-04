«Лечимся»: директор Лепса объяснил странное поведение артиста на концерте

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На одном из последних выступлений певец Григорий Лепс выбросил микрофон и очки, после чего покинул сцену. Поведение артиста озадачило фанатов, но директор музыканта Владимир Урюпин объяснил его выходку плохим самочувствием.

— Заболел человек — это была крайняя степень. Два часа двадцать минут отработал, смог. Но последняя песня подвела уже, конечно. Люди довольные. Немножко приболел артист просто. Лечимся, — цитирует Урюпина StarHit.

До этого свое поведение объяснил сам Григорий Лепс. По его словам, скандальный инцидент произошел из-за его плохого самочувствия. Артист назвал концерт непростым и отметил, что не все пошло по плану во время выступления, поскольку он накануне «приболел».

В конце октября Лепс заявил, что думает о завершении карьеры исполнителя и уходе с большой сцены. Главной причиной для продолжения деятельности служит отсутствие другого источника дохода. В ином случае он мог бы уйти со сцены в любой день. Артист также заметил, что сейчас на российской сцене есть множество молодых и талантливых музыкантов.