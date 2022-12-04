Пенсионер погиб в результате пожара на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Симоновская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в доме на Нагатинской набережной, в результате которого погиб пожилой мужчина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в воскресенье, 4 декабря.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома на Нагатинской набережной. В момент пожара там находились муж и жена. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

В результате мужчина 1947 года рождения погиб. Женщина смогла выбраться из квартиры. Работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов.

Накануне сообщалось, что на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На месте инцидента прошла эвакуация посетителей, а из здания шел черный густой дым. Для ликвидации пожара была вызвана бригада МЧС.