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Пенсионер погиб в результате пожара на юге Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Пенсионер погиб в результате пожара на юге Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Симоновская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в доме на Нагатинской набережной, в результате которого погиб пожилой мужчина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в воскресенье, 4 декабря.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома на Нагатинской набережной. В момент пожара там находились муж и жена. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

В результате мужчина 1947 года рождения погиб. Женщина смогла выбраться из квартиры. Работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов.

Накануне сообщалось, что на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На месте инцидента прошла эвакуация посетителей, а из здания шел черный густой дым. Для ликвидации пожара была вызвана бригада МЧС.

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