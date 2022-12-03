Пожар произошел в ресторане на Цветном бульваре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Цветной бульвар, 2 Карта всех событий

На Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. Об этом в субботу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, была вызвана бригада МЧС, которую сейчас ожидают на месте происшествия. Как уточняется, на месте инцидента уже идет эвакуация посетителей. Отмечается наличие черного густого дыма, который идет из здания. Сам ресторан находится по адресу Цветной бульвар, дом 2.

Как уточнили в дальнейшем, по состоянию на 21:20 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» добавили, что из-за возгорания для машин перекрыли проезд с Рождественского бульвара на Цветной бульвар. На месте происшествия работают оперативные службы.

Похожий случай произошел в подмосковной Балашихе. Так, 24 ноября там загорелось придорожное кафе.

Накануне пожар случился на Микояновском мясокомбинате в Москве. С территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Пожару был присвоен ранг 2-БИС.