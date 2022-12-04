Депутат Хамзаев взял под контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане

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Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев взял под контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане, он планирует отправить запросы в Минприроды, генпрокуратуру и другие ведомства. Об этом депутат сообщил в воскресенье, 4 декабря.

— С учетом резонанса подготовлю соответствующий депутатский запрос в Министерство природы и в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для последующего разъяснения ситуации и в Генеральную прокуратуру РФ, — сказал он.

Хамзаев добавил, что на данный момент нельзя исключать какие-либо версии произошедшего. По его словам, массовая гибель тюленей происходит уже не в первый раз. Раньше она была связана с выбросом природного газа, передает РИА Новости.

До этого в Минприроды Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря специалисты обнаружили уже 2,5 тысячи погибших по неизвестным причинам тюленей. Наибольшее число животных было найдено в районе реки Юзбаш.

Директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Пешков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что обычно причиной массовой гибели нерп становятся заболевания или вмешательство рыбаков. Однако в конкретных причинах смерти животных в Каспийском море еще предстоит разобраться.