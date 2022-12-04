Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Хамзаев взял под контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане

Александр Афонин
Общество
Депутат Хамзаев взял под контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане
Фото: Unsplash

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев взял под контроль ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане, он планирует отправить запросы в Минприроды, генпрокуратуру и другие ведомства. Об этом депутат сообщил в воскресенье, 4 декабря.

— С учетом резонанса подготовлю соответствующий депутатский запрос в Министерство природы и в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для последующего разъяснения ситуации и в Генеральную прокуратуру РФ, — сказал он.

Хамзаев добавил, что на данный момент нельзя исключать какие-либо версии произошедшего. По его словам, массовая гибель тюленей происходит уже не в первый раз. Раньше она была связана с выбросом природного газа, передает РИА Новости.

До этого в Минприроды Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря специалисты обнаружили уже 2,5 тысячи погибших по неизвестным причинам тюленей. Наибольшее число животных было найдено в районе реки Юзбаш.

Директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Пешков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что обычно причиной массовой гибели нерп становятся заболевания или вмешательство рыбаков. Однако в конкретных причинах смерти животных в Каспийском море еще предстоит разобраться.

Депутаты Республика Дагестан Смерть Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте