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National Review: В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины

Юлия Курганова
В мире
National Review: В США раскрыли реальные потери своих арсеналов из-за Украины
Фото: Unsplash

Из-за Вооруженных сил Украины Соединенные Штаты потратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет. Об этом сообщил гендиректор американской ВПК Raytheon Грег Хейес.

— Проблема в том, что в первые месяцы конфликта было израсходовано очень много запасов. Мы израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний объем производства Javelin, — рассказал он изданию National Review.

Также Хейес заявил, что вопрос пополнения запасов стоит очень остро, отметив, что Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года.

Обозреватель портала Джимми Куинн сообщил, что США направили 5500 единиц Javelin и 1400 «Стингеров» на Украину, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 миллионов долларов для восполнения боезапаса американской армии.

Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По мнению журналиста, это обусловлено тем, какую политику в отношении Киева станут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.

В США рассказали о главном разногласии с Украиной после заявления Владимира Зеленского. Западные политики увидели в эмоциональном заявлении президента Украины Зеленского после падения украинской ракеты в Польше попытку развязать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Такое мнение высказали обозреватели издания Wall Street Journal Дрю Хиншоу, Лоуренс Норман и Нэнси Юссеф.

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