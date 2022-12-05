«Подобрал его на улице с рюкзачком»: Зверев ответил Лисовцу на обвинения в зависти

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Стилист Влад Лисовец начинал карьеру у известного уже к тому моменту парикмахера Сергея Зверева. Будущая знаменитость набирался опыта в одном из его салонов. Но тот, по словам Лисовца, уволил ученика из-за зависти, почувствовав конкуренцию.

Однако Зверев заявил, что это ложь. Он рассказал, что у него не было времени на разборки со своими сотрудниками.

— Это был период, когда я не успевал с одной страны приехать в другую. У меня было несколько дней, чтобы в Москве подготовиться к следующему выступлению. Мне завидовать было некогда и нечему. Я подобрал Влада на улице с рюкзачком, в шортиках и маечке. Чему завидовать?! Мне — суперзвезде, легенде в то время, который с каждого чемпионата из любой страны привозил гран-при, человеку, которого я устроил с улицы к себе в салон? — возмутился Зверев.

Он сказал, что не знал об увольнении Лисовца. Его даже не рассердило то, что бывший сотрудник стал якобы уводить клиентов и обслуживать их на дому. По словам стилиста, руководству салона следовало было уделить больше внимания талантливому специалисту и вырастить лояльного работника.

— Все тырят клиентов, но это маленький процент. Я сказал, что впредь без моего ведома кого-то уволить — никогда в жизни! Я думал, он позвонит и мы как-то разберемся. Но он не позвонил. Потом я услышал, он свой салон открывает, — рассказал известный парикмахер Пятому каналу.

Весной Лисовец рассказал о своих дочерях, родившихся вне брака. Дети стилиста уже взрослые, им, как уточняется, уже по 26 лет.