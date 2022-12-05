Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в первую половину декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Декабрь в столице получается очень контрастным с уклонами в аномалии температуры. Однако зима в целом — контрастный сезон, до температурных рекордов пока далеко. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам собеседника «ВМ», первые дни декабря оказались непривычно холодными.

— Начинаем мы декабрь с откровенного холода: за прошедшие три дня у нас аномалия температуры составила почти восемь градусов по Москве по сравнению с нормой. Это довольно редкие аномалии в начале декабря, так в Москве было давно, — отметил Шувалов.

При этом уже скоро погода придет в норму, аномальная температура станет положительной, уточнил специалист. Поэтому первая половина месяца получается очень контрастной: с холодным началом и теплым продолжением.

Метеоролог подчеркнул, что контрастная погода не является чем-то необычным в декабре.

— Вообще контрасты — особенность зимнего сезона, они гораздо заметнее, нежели летом или в другие сезоны. У нас сейчас высокое давление — можно обратить на это внимание, но температуры далеко не рекордные, — заключил Шувалов.

Также специалист рассказал «ВМ», какая погода ожидается в столице на наступившей неделе.