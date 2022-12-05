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Схема движения транспорта временно изменится в трех округах Москвы

Полина Долганова
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Схема движения транспорта временно изменится в трех округах Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Городянка Карта всех событий

Схема движения транспорта временно изменится на некоторых улицах на севере, западе и юге Москвы.

Так, из-за съемок фильма участок улицы Городянки будет закрыт с 16:00 6 декабря до 06:00 7 декабря.

По причине реконструкции инженерных сетей с 7 по 25 декабря, а также с 9 по 17 января и с 1 по 28 апреля для транспорта будет недоступна одна полоса движения на участках 1-го Хорошевского проезда. Также перекрыта будет полоса на участках улицы Поликарпова. Ограничения будут действовать с 9 января по 5 февраля и с 1 по 28 апреля следующего года.

Схема движения также изменится на участке 3-й Рощинской улицы около дома 3, строения 1. Периоды ограничений — с 7 по 27 декабря, с 10 января по 28 февраля и с 1 по 28 апреля.

Одна полоса также перестанет быть доступна для водителей на участке местного проезда около дома 48, строения 6 на улице Ивана Франко. Там ограничения будут действовать в период с 7 декабря по 10 марта, с 1 по 15 июля и с 11 марта по 30 июня, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого сообщалось, что движение транспорта в районе улицы Нижние Мневники на северо-западе Москвы будет временно ограничено с понедельника, 5 декабря.

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