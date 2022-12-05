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Жителям города рассказали, как подать заявление на выпуск карты москвича

Араз Салехов
Город
Жителям города рассказали, как подать заявление на выпуск карты москвича
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

С начала зимы изменились правила оформления карты москвича — теперь отправить заявление на ее изготовление можно только в электронном виде на портале mos.ru. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Перевод услуги в электронный вид сделает процесс оформления карты москвича еще более простым и быстрым, а благодаря пошаговой структуре и подсказкам — интуитивно понятным, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Глава столичного департамента уточнил, что основная информация о заявителе заполняется автоматически теми данными, которые были указаны в личном кабинете. Человеку останется только указать льготную категорию, прикрепить фотографию, выбрать дополнительные опции и удобный центр госуслуг для получения карты.

Электронное межведомственное взаимодействие, по словам Лысенко, даст возможность горожанам указывать минимальный объем информации о льготном статусе, поскольку система самостоятельно проверит верность указанных данных и подтвердит сведения о льготной категории человека, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении нового виджета для книголюбов на портале mos.ru — «Мои книги». Новый виджет полезен тем, кто бронирует книги в городских читальнях с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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