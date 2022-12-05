Здание Центрального телеграфа в Москве отреставрируют

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Весной 2023 года запланирован старт реставрации исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, застройщик уже направил соответствующее уведомление в комитет.

В настоящее время рабочие демонтируют несущие конструкции объекта и проводят подготовительные работы.

Здание планируется не только отреставрировать с сохранением исторического облика, но и приспособить его эксплуатации в современных условиях города.

Реставраторы приведут в порядок металлический стеклянный глобус, герб Советского Союза и рельефную надпись «Телеграф».

Внутри объекта будут восстановлены архитектурно-художественное оформление интерьеры и планировка.

По итогам работ телеграф превратится в многофункциональный комплекс, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что реставрационные работы в особняке Хлудовых в центре Москвы начнутся в ближайшее время, специалисты Москомэкспертизы уже одобрили проект восстановления объекта культурного наследия федерального значения.