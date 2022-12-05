Здание Центрального телеграфа в Москве отреставрируют

Весной 2023 года запланирован старт реставрации исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
По его словам, застройщик уже направил соответствующее уведомление в комитет.
В настоящее время рабочие демонтируют несущие конструкции объекта и проводят подготовительные работы.
Здание планируется не только отреставрировать с сохранением исторического облика, но и приспособить его эксплуатации в современных условиях города.
Реставраторы приведут в порядок металлический стеклянный глобус, герб Советского Союза и рельефную надпись «Телеграф».
Внутри объекта будут восстановлены архитектурно-художественное оформление интерьеры и планировка.
По итогам работ телеграф превратится в многофункциональный комплекс, передали на официальном сайте мэра Москвы.
До этого стало известно, что реставрационные работы в особняке Хлудовых в центре Москвы начнутся в ближайшее время, специалисты Москомэкспертизы уже одобрили проект восстановления объекта культурного наследия федерального значения.