Логистический сервис появился на портале поставщиков

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Новый сервис «Логистика» стал доступен пользователям портала поставщиков. Он позволяет заранее узнать стоимость доставки товара заказчику и отправить заявку логистическому оператору в личном кабинете или же использовать сервис сразу по итогам котировочной сессии, сообщил министр столичного правительства, глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Внедрение логистического сервиса на портале поставщиков позволит предпринимателям решить сразу две задачи. Во-первых, победитель котировочной сессии сможет сразу оформить заявку на доставку продукции заказчику и отслеживать ее статус онлайн, — отметил руководитель ведомства.

Он пояснил, что при оформлении заявки основные поля заполнятся автоматически. Это исключает возможность внесения ошибочных данных. Второй задачей, которую позволяет решить новый сервис, Эдуард Лысенко назвал возможность заранее рассчитать стоимость перевозки. Благодаря этому потенциальные участники котировочной сессии могут оценить, насколько выгодно их участие в той или иной сделке, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что чат-бот портала поставщиков с конца 2020 года обработал свыше 341 тысячи обращений.