Названа официальная причина инцидента в квартире жилого дома в Ярославле

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Причиной аварии в Ярославле стал взрыв бытового газа. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили местные власти.

По их словам, 19 граждан находятся в пункте временного размещения.

— Произошел взрыв бытового газа. Повреждено перекрытие в квартире и балкон, — цитирует сообщение мэрии ТАСС.

Утром в понедельник в Ярославле произошел взрыв в жилом доме, что привело к обрушению кровли здания.

В шесть утра по местному времени поступила информация о взрыве газа. Пожарная бригада выехала по адресу вызова улица Кузнецова, дом 5.

Там было выявлено обрушение чердачных перекрытий и кровли. Как уточняется, в результате происшествия пострадал один человек. Службы МЧС проводят эвакуацию жильцов дома. В общей сложности было эвакуировано 28 человек.