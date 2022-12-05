Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Ярославле

Фото: МЧС

В Ярославле произошел взрыв в жилом доме, что привело к обрушению кровли здания. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ярославской области.

По данным ведомства, в шесть утра по местному времени поступила информация о взрыве газа в жилом доме. Пожарная бригада выехала по адресу вызова улица Кузнецова, дом 5.

Там было выявлено обрушение чердачных перекрытий и кровли. Как уточняется, есть один пострадавший. Службы МЧС проводят эвакуацию жильцов дома. В общей сложности было эвакуировано 28 человек, сообщает сайт ведомства.

Накануне два этажа в жилой пятиэтажке в Нижневартовске обрушились при взрыве. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

В середине ноября на Сахалине — в поселке Тымовском в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Семь человек пострадали, один погиб.