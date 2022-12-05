Поликлиника после капремонта открылась на Ангарской улице в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий

Обновленная поликлиника открылась на Ангарской улице в столичном районе Западное Дегунино. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

— Сегодня в Западном Дегунине открылась поликлиника после капитального ремонта. Таким образом, по новому стандарту модернизировали уже 69 зданий, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в здании предусмотрено больше открытых пространств. В нем оборудованы комфортные зоны ожидания для пациентов и отдыха для персонала. Для удобства горожан кабинеты наиболее востребованных специалистов расположили на первом этаже. Поликлинику оснастили всем необходимым медоборудованием. В ней есть аппараты УЗИ экспертного класса, современные рентген-аппараты для получения быстрых и высококачественных изображений, цифровой маммограф и многое другое. Медицинская помощь в учреждении будет оказываться более 50 тысячам москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заведующая филиалом № 1 консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 6 на Ангарской улице Ольга Кудряшова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что благодаря программе по реконструкции столичных поликлиник многие медучреждения Москвы снабдили современным цифровым оборудованием, которое позволяет специалистам на ранних стадиях выявлять заболевание и назначать оперативную терапию.