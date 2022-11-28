На здоровье: как программа по реконструкции московских поликлиник меняет медучреждения

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Благодаря программе по реконструкции столичных поликлиник многие медучреждения Москвы снабдили современным цифровым оборудованием, которое позволяет специалистам на ранних стадиях выявлять заболевание и назначать оперативную терапию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала заведующая филиалом № 1 консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 6 на Ангарской улице Ольга Кудряшова.

По ее словам, в их заведении уже завершились все процессы, связанные с реконструкцией, и теперь учреждение готовится к приему первых пациентов:

— У нас самые положительные впечатления от проделанной работы. Сегодня мы вышли на финишную прямую по реконструкции, и 5 декабря поликлиника распахнет свои двери для посетителей.

По словам Кудряшовой, теперь в медучреждении обновленное рентгенологическое оборудование, маммографы высокого класса, аппараты ультразвуковой диагностики экспертного уровня. Также в стенах поликлиники развернуто современное физиотерапевтическое отделение, чего очень желали пациенты, заметила собеседница «ВМ»:

— У нас большие залы ожидания, оснащенные кулерами, телевизорами и доступом в интернет. Появились кабинеты массажа и комнаты приема пищи для сотрудников. Также на территории будет работать кафе.

Все остальные условия в учреждении соответствуют стандартам столичных поликлиник.

Кудряшова призналась, что сегодня у горожан очень высокий запрос на комфортную среду, поэтому реконструкция поликлиник по всему городу является необходимостью.

— В типовых зданиях, построенных в 60-х годах прошлого века, была практически изношена коммуникация. А преобразившиеся в рамках реконструкции поликлиники оснащены системой кондиционирования, освещения, очистки воздуха. Летом, когда не был начат ремонт, мы с пациентами задыхались, так как доступ воздуха в здание был ограничен.

Теперь же все эти проблемы устранены, и в заведении будут использовать современное цифровое оборудование, которое позволит на ранних стадиях выявлять опасные заболевания и делать точную диагностику.

До конца 2023 года в Москве запланирована реконструкция 200 поликлиник, которые вошли в масштабную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом заявил Сергей Собянин.

Специалисты полностью обновляют здания — от подвала до кровли. Кроме того, делают комфортные места отдыха и ожидания приема врача, устанавливают современное медицинское оборудование.

В столичном районе Западное Дегунино 5 декабря возобновит работу филиал № 1 консультативно-диагностического центра № 6, сейчас там завершается комплексная реконструкция. В процессе работ специалисты обустроили новые фасады здания, заменили инженерные коммуникации, а также провели стяжку пола и оснастили современным медицинским оборудованием.