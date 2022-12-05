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Около 80 тысяч человек за год посетили экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!»

Анастасия Колоскова
Город
Около 80 тысяч человек за год посетили экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Почти 80 тысяч человек за год смогли увидеть масштабную экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», открытие которой приурочено к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

— При создании этой экспозиции мы старались добиться полной достоверности. Чтобы гости в буквальном смысле ощутили себя в Москве 1941-го, прошли вместе с москвичами все испытания и прочувствовали радость первой, решающей Победы, — рассказал директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Он подчеркнул особенную важность экспозиции для школьников. Директор главного военно-исторического музея страны назвал миссией учреждения сохранить историческую правду и передать знания подрастающему поколению.

В общей сложности за год по экспозиции провели свыше пяти тысяч экскурсий. Погрузиться в события прошлого гостям позволяют исторически достоверные декорации, фильмы-реконструкции, проекции и элементы иммерсивного театра.

Площадь экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» составляет 1200 квадратных метров. На ней воссоздана Москва 1940-х годов. Выставка включает порядка 1,5 тысячи раритетов из фондов Музея Победы.

До этого сообщалось, что в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советской армии в сражении под Москвой в Музее Победы подготовили историко-патриотическую программу и тематические выставки.

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