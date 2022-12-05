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Московская служба занятости поможет трудоустроиться инженерам разных специальностей

Полина Долганова
Город
Московская служба занятости поможет трудоустроиться инженерам разных специальностей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

День инженера состоится в центре занятости населения «Моя работа» 6 и 8 декабря. Об этом рассказал директор центра Андрей Тарасов.

В рамках мероприятия представители профессий смогут обсудить интересующие их вопросы с карьерным консультантом и пройти собеседования с рекрутерами на вакансии лучших промышленных предприятий столицы.

— Есть предложения для инженеров различного профиля: конструкторов, схемотехников, технологов, разработчиков и других, — отметил Тарасов.

По его словам, представители промышленных предприятий могут предложить гостям мероприятия не только конкурентную зарплату, но и ряд бонусов. Например, дотации на аренду жилья и компенсацию питания.

Поучаствовать в мероприятии смогут также и соискатели с инвалидностью. Для них будут представлены вакансии инженеров-конструкторов.

День инженера будет проходить в центре занятости по адресу улица Щепкина. Старт мероприятия 6 декабря запланирован в 14:00, 8 декабря оно начнется в 10:00, передали на официальном сайте мэра столицы.

Длительный перерыв в профессиональной деятельности требует обновления знаний и навыков. Особенно это актуально для женщин, которые собираются выйти на работу после декретного отпуска. В Москве для мам детей дошкольного возраста действуют программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Обучение по десяткам направлений можно бесплатно пройти в центре «Профессионал» столичной службы занятости. Ежегодно этой возможностью пользуются около тысячи москвичек.

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