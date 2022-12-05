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Предприниматели смогут открыть три точки общепита в саду «Эрмитаж»

Полина Долганова
Город
Предприниматели смогут открыть три точки общепита в саду «Эрмитаж»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва выставила на торги права на открытие сезонных и круглогодичных точек общепита в трех нестационарных объектах в саду «Эрмитаж». Об этом рассказал глава Департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков.

Заявочные кампании будут длиться до 16 декабря. Открытие торгов состоится на площадке «Росэлторг», аукционы пройдут 21 декабря.

Победители смогут открыть в саду три кафе площадью шесть, 10 и 49 «квадратов».

Объекты площадью шесть и 10 квадратных метров могут использоваться круглогодично под продажу сезонных напитков и снеков, а павильон площадью 49 квадратных метров является сезонной площадкой, которая сможет работать с 1 мая по 1 октября, рассказали на официальном портале мэра города.

До этого столица выставила на аукцион по продаже дом художника А. К. Сильверсвана в районе Хамовники, который является объектом культурного наследия. Новый собственник будет обязан восстановить здание и приспособить его для использования в современных условиях. После окончания работ в нем могут располагаться магазины, офисы и другие коммерческие объекты.

Предприниматели Кафе Сад «Эрмитаж»
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