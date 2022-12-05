Врачи пояснили, почему не стоит бояться антидепрессантов

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Антидепрессанты помогают организму восстановить жизненно необходимые функции. Прием препаратов такой группы крайне необходим людям, которые не могут самостоятельно справиться, в том числе с расстройствами настроения. Подобные состояния нельзя игнорировать. Об этом рассказала врач-невролог Ирина Григорян.

Прием антидепрессантов помогает снизить апатию, восстановить сон.

Специалист отметила, что из-за давления общества люди с депрессией и сильной тревогой скрываются, боятся обращаться к специалистам, накапливая в себе переживания.

Врач также добавила, что ученые продолжают совершенствовать препараты данной группы, снижая количество побочных эффектов, передает Life.ru.

В свою очередь врач-писихатр Евгений Кульгавчук отметил, что антидепрессанты должен назначать только врач. При правильном назначении и показаниях, антидепрессанты позволяют успешно бороться, например, с депрессией или обсессивно-компульсивным расстройством, передает ФАН.

До этого психолог Наталья Панфилова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как отличить тревожность от депрессии.