Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врачи пояснили, почему не стоит бояться антидепрессантов

Ирина Игнатенко
Общество
Врачи пояснили, почему не стоит бояться антидепрессантов
Фото: shutterstock

Антидепрессанты помогают организму восстановить жизненно необходимые функции. Прием препаратов такой группы крайне необходим людям, которые не могут самостоятельно справиться, в том числе с расстройствами настроения. Подобные состояния нельзя игнорировать. Об этом рассказала врач-невролог Ирина Григорян.

Прием антидепрессантов помогает снизить апатию, восстановить сон.

Специалист отметила, что из-за давления общества люди с депрессией и сильной тревогой скрываются, боятся обращаться к специалистам, накапливая в себе переживания.

Врач также добавила, что ученые продолжают совершенствовать препараты данной группы, снижая количество побочных эффектов, передает Life.ru.

В свою очередь врач-писихатр Евгений Кульгавчук отметил, что антидепрессанты должен назначать только врач. При правильном назначении и показаниях, антидепрессанты позволяют успешно бороться, например, с депрессией или обсессивно-компульсивным расстройством, передает ФАН.

До этого психолог Наталья Панфилова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как отличить тревожность от депрессии.

Депрессия Врачи Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте