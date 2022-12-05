Россияне назвали идеальный доход в 2023 году

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Россияне в идеале хотели бы в следующем году зарабатывать в среднем 135 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

При этом наиболее высокими запросами отличились работники сферы IT, которые посчитали идеальным доходом 148 тысяч рублей. Примерно такие же желания отмечены у сотрудников индустрии красоты (146 тысяч рублей), строительства (139 тысяч) и юриспруденции (134 тысячи). Чуть скромнее оказались запросы у представителей аграрной промышленности (131 тысяча рублей).

Также респонденты указали средний ожидаемый доход. По мнению жителей страны, он составит 84 тысячи рублей.

Больше всего, согласно ожиданиям, будут зарабатывать сотрудники транспортной индустрии (92 тысячи рублей), строительства (90 тысяч), сферы красоты (86 тысяч) и IT (83 тысячи), передает РБК.

До этого аналитики провели опрос и выяснили, какой минимальный размер оплаты труда хотели бы жители различных регионов России. Так, жители столицы хотели бы получать в месяц сумму не ниже 43 500 рублей в месяц. В топ-3 по ожиданиям также попали Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).