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Диетолог перечислил уникальные свойства облепихи

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислил уникальные свойства облепихи
Фото: Unsplash

Облепиха богата целым рядом полезных компонентов и витаминов, которые делают ее абсолютно уникальной. Однако использовать стоит не только саму ягоду, но и косточки. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и терапевт Андрей Кондрахин.

В этих ягодах содержится большое количество витамина С. В косточках облепихи содержится ценное масло, которое применяют для лечения различных нарушений слизистых.

В настоящее время облепиховое масло применяют для лечения язвенной болезни желудка, ведь нанесение прямо на очаг болезни помогает быстрее его локализовать и ускорить заживление. Кроме того, само по себе масло может снизить агрессию на желудок и кислотность, передает Life.ru.

Ранее врач-терапевт Светалана Бурнацкая сообщила, что правильно подобранное меню может улучшить настроение. Она посоветовала добавить в рацион яркие продукты — болгарский перец, помидоры, фрукты и ягоды, сообщает Царьград.

Врач — терапевт-диетолог Ольга Перевалова рассказала, какие ягоды помогают в борьбе с простудными заболеваниями и в каком виде их лучше есть.

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