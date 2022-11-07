Терапевт Перевалова назвала полезные для иммунитета осенние ягоды

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Врач-терапевт, диетолог Ольга Перевалова рассказала, какие ягоды помогают в борьбе с простудными заболеваниями и в каком виде их лучше есть.

По словам специалиста, осенью ягоды можно использовать для профилактики респираторных вирусных инфекций, они содержат мощные антиоксиданты и помогают укрепить иммунитет.

— Респираторную вирусную инфекцию осенью может подцепить каждый из нас. Ягоды помогают в профилактике таких заболеваний. Они укрепляют иммунитет и подкармливают микрофлору кишечника. Все знают черную смородину, малину, чернику, голубику. Но многие забывают, что у нас есть также облепиха, черноплодная рябина и калина. Это тоже идеальные ягоды для укрепления иммунитета, помогающие выстоять в период распространения инфекций, — сообщила врач в интервью радио Sputnik.

Она объяснила, какое количество ягод следует употреблять каждый день, чтобы получить максимальную пользу для организма. Так, половины или целого стакана ягод в день будет достаточно. Их лучше есть в свежем виде, но можно ягоды и заморозить или высушить, также подойдут смузи или компот.

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