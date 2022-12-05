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Приметы и советы

Финансист Еременко дал советы, как научить ребенка копить деньги

Ирина Игнатенко
Финансы
Финансист Еременко дал советы, как научить ребенка копить деньги
Фото: pexels.com/cottonbro

Ребенку важно объяснить, зачем нужны деньги, а также научить их не только копить, но и ценить. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

Эксперт отметил, что родители должны объяснить ребенку, что такое деньги, для каких целей они используются. Ребенку, особенно в маленьком возрасте, важны тактильные ощущения. Поэтому для накопления какой-то суммы подойдет копилка.

По мере взросления ребенка можно выпустить для него отдельную карту или открыть накопительный счет.

У ребенка должны быть карманные деньги на мелкие расходы. При этом не стоит давать большие суммы, передает РИАМО.

Ранее финансист Мери Валишвили отметила, что более 72 тысяч преступлений, связанных с банковскими картами, зарегистрировали в России в 2022 году, передает ФАН.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.

Дети Деньги Финансовая грамотность
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