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Телефонные мошенники похитили у пенсионерки почти миллион рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Телефонные мошенники похитили у пенсионерки почти миллион рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Славянский бульвар Карта всех событий

Телефонные мошенники похитили у столичной пенсионерки почти миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 5 декабря.

По его словам, злоумышленники действовали группой. Сперва жертве, 84-летней женщине, проживающей в центре столицы, позвонила неизвестная и представилась внучкой пенсионерки. Она сообщила, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги, чтобы «откупиться» от полиции. После этого трубку взял неизвестный гражданин, назвавшийся следователем, и попросил пожилую москвичку сложить деньги в коробку и передать курьеру. Пострадавшая так и сделала. Ущерб составил 845 тысяч рублей. Позже пенсионерка сама позвонила внучке и, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали курьера, который забрал деньги. Однако позже выяснилось, что он не подозревал о мошеннической схеме, а просто передал груз двум девушкам.

Местоположение подозреваемых также было установлено. Вскоре их задержали на Славянском бульваре. Ими оказались 23 и 25-летние гостьи столицы. На момент поимки они уже успели перевести краденое на счета неустановленных лиц, оставив себе лишь определенный процент в качестве вознаграждения.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Старшую подозреваемую отправили под домашний арест, а ее подельницу заключили под стражу. Мужчина-курьер по данному делу проходит в качестве свидетеля.

О другом похожем преступлении стало известно 2 декабря. Лжеполицейский украл у столичной пенсионерки 200 тысяч рублей.

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