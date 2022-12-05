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Приметы и советы

Борреля раскритиковали в Сети после заявления о новом мире

Полина Долганова
В мире
Борреля раскритиковали в Сети после заявления о новом мире
Фото: flickr/european_parliament

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейцы должны изобрести новый мир, «как первооткрыватели и конкистадоры». Соответствующее заявление очень не понравилось пользователям Twitter, и они обрушились на политика с критикой.

По словам одного из пользователей, Боррель «все глубже себя закапывает», озвучивая такие мысли.

Другой комментатор отметил, что после этих слов главе евродипломатии стоит отказаться от своей должности.

«Каждый день европейские политики снимают маски, потому что они в отчаянии из-за потери господства и гегемонии, которые они удерживали десятилетиями, и это делает их очень опасными», — выразил свое мнение другой автор.

До этого пользователи социальной сети Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса, потребовавшего от президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию ВС РФ на Украине.

Требование прекратить СВО Санчес озвучил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Отрывок своего выступления он опубликовал 21 ноября в Twitter.

Twitter Жозеп Боррель Европа
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