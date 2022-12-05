Эксперты рассказали о пользе массажа

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Массаж — это не только приятная процедура, она также способствует укреплению иммунитета и снижению веса. О полезных свойствах массажа рассказала автор медицинского журнала Алиса Терентьева.

Качественный массаж отвечает за увеличение лимфоцитов в крови, которые усиливают иммунитет, а также помогают бороться со стрессом. Также массаж показан при болях в спине. Он снижает напряжение в мышцах.

В качестве помощи при головной боли массаж может быть эффективнее таблеток. Зачастую причиной боли становятся мышечные спазмы и слабый кровоток.

Массаж станет отличным дополнением к косметическим процедурам и занятиям спортом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт в области косметологии Екатерина Самохина добавила, что массаж обычно назначается курсами от одного до трех раз в неделю. Обычно курс массажа составляет десять процедур, но ее следует повторить два раза в год, передает Nation news.

Массаж в домашних условиях может оказаться опасным занятием из-за расположенного в спине нервного ствола, соединяющегося со спинным мозгом. Об этом рассказала массажист Мария Попова.