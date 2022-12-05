Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Обшаривают Европу по карманам: к чему приведет рассинхронизация между США и Европой

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Обшаривают Европу по карманам: к чему приведет рассинхронизация между США и Европой
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о рассинхронизации между США и Европой. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, что означает это высказывание и чем опасны противоречия между США и Европой.

По словам политолога Сергея Маркова, под понятием «рассинхронизация» французский президент имел в виду эгоистичную политику, которую проводят США в отношении Европы.

— Они буквально обшаривают Европу по карманам и забирают их последние деньги, — заметил Марков.

Он пояснил, что рассинхронизация между Европой не может спровоцировать ухудшения отношений между ними:

— Это маловероятно, потому что сегодня Европа геополитически не является независимой, потому что они очень слабы в военном отношении. А сейчас на первое место выдвигается именно военная составляющая, поэтому Европа теряет свою субъектность.

С большей вероятностью, по словам политолога, рассинхронизация приведет к ухудшению отношений именно внутри Европы.

— Война НАТО против России на территории Украины затягивается, и Европа вынуждена платить за нее высокой ценой, — рассказал Марков.

Он выразил мнение, что текущие разногласия могут привести Европу к следующему развитию событий:

  • Рост безработицы;
  • Ухудшение уровня жизни и здравоохранения;
  • Уменьшение вложений в науку;
  • Проблемы с отоплением;
  • Ухудшение качества образования.

Таким образом, Марков подчеркнул, что Европа заплатит полную цену за эту рассинхронизацию, но США она никак не коснется.

Политика Евросоюз (ЕС) Политологи Эммануэль Макрон США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте