Обшаривают Европу по карманам: к чему приведет рассинхронизация между США и Европой

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о рассинхронизации между США и Европой. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, что означает это высказывание и чем опасны противоречия между США и Европой.
По словам политолога Сергея Маркова, под понятием «рассинхронизация» французский президент имел в виду эгоистичную политику, которую проводят США в отношении Европы.
— Они буквально обшаривают Европу по карманам и забирают их последние деньги, — заметил Марков.
Он пояснил, что рассинхронизация между Европой не может спровоцировать ухудшения отношений между ними:
— Это маловероятно, потому что сегодня Европа геополитически не является независимой, потому что они очень слабы в военном отношении. А сейчас на первое место выдвигается именно военная составляющая, поэтому Европа теряет свою субъектность.
С большей вероятностью, по словам политолога, рассинхронизация приведет к ухудшению отношений именно внутри Европы.
— Война НАТО против России на территории Украины затягивается, и Европа вынуждена платить за нее высокой ценой, — рассказал Марков.
Он выразил мнение, что текущие разногласия могут привести Европу к следующему развитию событий:
Таким образом, Марков подчеркнул, что Европа заплатит полную цену за эту рассинхронизацию, но США она никак не коснется.