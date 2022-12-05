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Пострадавший в драке с Лепсом написал заявление в полицию

Степан Жирнов
Происшествия
Пострадавший в драке с Лепсом написал заявление в полицию
Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Мужчина, пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом, написал заявление в полицию. Об этом стало известно в понедельник, 5 декабря.

В результате драки в баре в Санкт-Петербурге от рук артиста пострадал мужчина, у которого диагностированы ушибы и подозрение на перелом носа. В связи с этим потерпевший и написал заявление в правоохранительные органы. Адвокат пострадавшего заявил телеканалу «360», что в отношении Лепса будет возбуждено уголовное дело.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в субботу, 3 декабря. Музыкант зашел в один из баров на Московском проспекте и поссорился с одним из посетителей из-за настольной игры. В результате завязалась драка, в которой Лепс нанес повреждения 39-летнему оппоненту. В произошедшем разбирается полиция.

Знаменитости Григорий Лепс Полиция Пострадавшие Санкт-Петербург
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