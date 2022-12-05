Полиция проводит проверку по факту драки Лепса в Санкт-Петербурге

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Полицейские проводят проверку по факту драки певца Григория Лепса с петербуржцем около одного из городских баров. Заявление из-за происшествия уже поступило в правоохранительные органы. Об этом сообщили в воскресенье, 4 декабря, источники ФАН в силовых структурах.

В субботу, 3 декабря, певец Григорий Лепс после завершения сольного концерта в Санкт-Петербурге со своей командой отправился в бар на Московском проспекте. В заведении у артиста произошел конфликт с одним из посетителей — 39-летним Дмитрием. Оппоненты вышли на улицу, где завязалась драка.

Мужчина получил несколько ударов, в том числе в лицо. Медики диагностировали у него ушибы, также есть подозрение на перелом носа.

Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом в Петербурге назвал причину конфликта. По его словам, ссора произошла во время игры в нарды.

До этого в Сети появилось видео драки с участием Лепса около бара в Санкт-Петербурге. Оппоненты попытались выяснить отношения в кулачном бою, но в драку вмешались охранники певца.