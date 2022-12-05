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Стало известно о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины

Юлия Курганова
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Стали известны подробности драки с участием певца Григория Лепса около бара в Санкт-Петербурге.

По информации источника, пострадавшим в конфликте оказался 39-летний Дмитрий Г. Медики диагностировали у него ушибы, также есть подозрение на перелом носа. После осмотра мужчину отпустили домой, сообщает РЕН ТВ.

Стала известна причина драки Лепса с посетителем бара в Санкт-Петербурге. СМИ узнали, что артист вместе со своей командой отдыхал в петербургском баре. Один из посетителей просил знаменитость сфотографироваться с ним, но Лепс грубо отказал мужчине. После этого назойливого гостя из бара вывели охранники.

До этого в Сети появилось видео драки с участием Лепса около бара в Санкт-Петербурге. Оппоненты попытались выяснить отношения в кулачном бою, но в драку вмешались охранники певца.

На одном из последних выступлений Лепс выбросил микрофон и очки, после чего покинул сцену. Поведение звезды озадачило поклонников, но директор музыканта Владимир Урюпин объяснил его выходку плохим самочувствием.

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