Стала известна причина драки Лепса с посетителем бара в Санкт-Петербурге

Фото: mosreg.ru

Драка с участием певца Григория Лепса произошла возле бара в Санкт-Петербурге в субботу, 3 декабря.

СМИ стало известно, что артист вместе со своей командой отдыхал в петербургском баре. Один из посетителей настойчиво просил знаменитость сфотографироваться с ним, но Лепс грубо отказал мужчине. После этого назойливого гостя из бара вывела охрана.

Поклоннику певца не понравилось такое отношение к нему, и он стал крыть матом звезду и его команду. Из-за этого и завязалась драка.

Отмечается, что в результате инцидента никого не задержали. По предварительной информации, в полицию поступала заявка по драке, сообщил источник РЕН ТВ.

До этого в Сети появилось видео драки с участием Лепса около бара в Санкт-Петербурге. Оппоненты попытались выяснить отношения в кулачном бою, но в драку вмешались охранники артиста.

На одном из последних выступлений Лепс выбросил микрофон и очки, после чего покинул сцену. Поведение артиста озадачило фанатов, но директор музыканта Владимир Урюпин объяснил его выходку плохим самочувствием.