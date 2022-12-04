Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Видео драки с участием Лепса около бара в Санкт-Петербурге появилось в Сети

Юлия Курганова
Происшествия
Видео драки с участием Лепса около бара в Санкт-Петербурге появилось в Сети
Фото: mosreg.ru

Певец Григорий Лепс оказался среди участников драки возле одного из петербургских баров вечером в субботу, 3 декабря. Видео с инцидентом на Московском проспекте опубликовал портал «Фонтанка».

Артист после концерта поехал в бар на Московском проспекте, 192, где у него произошел конфликт с одним из посетителей. Оппоненты попытались выяснить отношения в кулачном бою, но в драку вмешались охранники Лепса.

По данным СМИ, полиция уже в курсе случившегося.

Видео: Telegram / «Фонтанка»

На одном из последних выступлений Лепс выбросил микрофон и очки, после чего покинул сцену. Поведение артиста озадачило фанатов, но директор музыканта Владимир Урюпин объяснил его выходку плохим самочувствием.

До этого свое поведение объяснил сам Григорий Лепс. По его словам, скандальный инцидент произошел из-за его плохого самочувствия. Артист назвал концерт непростым и отметил, что не все пошло по плану во время выступления, поскольку он накануне «приболел».

Знаменитости Бары Григорий Лепс Видео Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте