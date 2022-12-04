Видео драки с участием Лепса около бара в Санкт-Петербурге появилось в Сети

Фото: mosreg.ru

Певец Григорий Лепс оказался среди участников драки возле одного из петербургских баров вечером в субботу, 3 декабря. Видео с инцидентом на Московском проспекте опубликовал портал «Фонтанка».

Артист после концерта поехал в бар на Московском проспекте, 192, где у него произошел конфликт с одним из посетителей. Оппоненты попытались выяснить отношения в кулачном бою, но в драку вмешались охранники Лепса.

По данным СМИ, полиция уже в курсе случившегося.

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На одном из последних выступлений Лепс выбросил микрофон и очки, после чего покинул сцену. Поведение артиста озадачило фанатов, но директор музыканта Владимир Урюпин объяснил его выходку плохим самочувствием.

До этого свое поведение объяснил сам Григорий Лепс. По его словам, скандальный инцидент произошел из-за его плохого самочувствия. Артист назвал концерт непростым и отметил, что не все пошло по плану во время выступления, поскольку он накануне «приболел».