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Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом в Петербурге назвал причину конфликта

Юлия Курганова
Происшествия
Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом в Петербурге назвал причину конфликта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В субботу, 3 декабря, певец Григорий Лепс после завершения сольного концерта в Санкт-Петербурге со своей командой отправился в бар на Московском проспекте. В заведении у артиста произошел конфликт с одним из посетителей — 39-летним Дмитрием. Оппоненты вышли на улицу, где завязалась драка.

Мужчина получил несколько ударов, в том числе в лицо. Медики диагностировали у него ушибы, также есть подозрение на перелом носа.

По словам адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, конфликт случился во время игры в нарды. Он утверждает, что в баре Лепс предложил его доверителю сыграть на 10 тысяч долларов. Дмитрий ответил, что таких денег у него нет, тогда и начался конфликт, сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Стала известна причина драки Лепса с посетителем бара в Санкт-Петербурге. СМИ узнали, что артист вместе со своей командой отдыхал в петербургском баре. Один из посетителей просил знаменитость сфотографироваться с ним, но Лепс грубо отказал мужчине. После этого назойливого гостя из бара вывели охранники.

До этого в Сети появилось видео драки с участием Лепса около бара в Санкт-Петербурге. Оппоненты попытались выяснить отношения в кулачном бою, но в драку вмешались охранники певца.

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