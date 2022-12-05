Жилой комплекс из шести корпусов построят на Кавказском бульваре на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

Новый жилой комплекс, который будет включать шесть корпусов почти на 2,3 тысячи квартир, построят на Кавказском бульваре в столичном районе Царицыно. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

ЖК появится по адресу: Кавказский бульвар, земельный участок 51/2.

По словам председателя комитета Анастасии Пятовой, в домах предполагается переменная этажность — от 17 до 32 этажей. В них будет 2 тысячи 283 квартиры. Их общая площадь превысит 96,6 тысячи квадратных метров. В комплексе также предусмотрен одноуровневый подземный паркинг.

На первых этажах зданий смогут разместиться кафе, магазины и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры.

— Девелопер запланировал возведение шести жилых корпусов общей площадью более 137 тысячи квадратных метров. Четыре северных корпуса будут объединены стилобатной частью с подземным паркингом, в отдельностоящих домах на подземном уровне будут организованы хозяйственные кладовые, — уточнил председатель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

Территорию возле комплекса благоустроят и озеленят, передает агентство городских новостей «Москва».

Столица является одним из строительных локомотивов страны. Так, с начала 2022 года в городе возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода пришлось на жилые дома.