Москвичам рассказали об истории экспоната усадьбы Кусково

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Юности, 2 Карта всех событий

В экспозиции главного дома усадьбы Кусково можно увидеть стол для гравюр и нот, выполненный в XVIII веке. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Панорамное изображение усадьбы, нанесенное на столешницу, было скопировано с гравюры из альбома видов усадьбы, выпущенного по заказу Петра Шереметева. Альбом, гравированный во Франции Пьером Лораном, в свою очередь, был создан по рисункам русских художников под руководством Михаила Махаева, — говорится в сообщении.

Горожане во время посещения экспоната могут обратить внимание на различные постройки на панораме стола — дворец, церковь Спаса Всемилостивого, грот, Итальянский павильон, Голландский домик, Большую каменную оранжерею и другие постройки. Панорама заключена в обрамление с гербом графов Шереметевых.

Более подробную информацию об экспонате можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В ноябре стало известно, что проект реставрации усадьбы Кусково создадут до конца года. В частности, специалисты отобрали пробы, чтобы исследовать монументальную живопись, архитектурные детали и декоративные элементы из папье-маше, а также декоративно-отделочные ткани интерьера.