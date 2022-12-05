Движение по Перовской улице восстановили после ДТП

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Перовская улица Карта всех событий

На Перовской улице восстановлено движение после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 5 декабря.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на востоке Москвы. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате происшествия проезд по улице был затруднен, а также временно задерживались автобусы нескольких маршрутов.

Еще одно ДТП произошло в центре столицы 4 декабря. Водитель автомобиля не справился с управлением, машина пробила ограждение и вылетела в Яузу.