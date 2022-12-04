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Автомобиль съехал в Яузу в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Автомобиль съехал в Яузу в центре Москвы
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Россия, Москва, Наставнический переулок, 17 Карта всех событий

Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в Яузу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 4 декабря.

Уточняется, что находившееся за рулем женщина не пострадала.

ДТП случилось в Наставническом переулке в районе дома 17.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Занята одна полоса из трех. Движение не затруднено, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

4 декабря на МКАД машина каршеринга врезалась в металлическое ограждение, которое насквозь пронзило автомобиль. Авария случилась на внешней стороне 8-го километра МКАД (на съезде на Лермонтовский проспект). Водитель арендованного Volkswagen не справился с управлением и въехал в отбойник.

На Люблинской улице в столичном районе Марьино легковой автомобиль сбил женщину. Инцидент произошел в районе дома 153 на Люблинской улице. В результате инцидента пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

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