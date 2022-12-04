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Отбойник насквозь пронзил автомобиль каршеринга на МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Отбойник насквозь пронзил автомобиль каршеринга на МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 8-й километр Карта всех событий

На МКАД машина каршеринга врезалась в металлическое ограждение, которое насквозь пронзило автомобиль. Кадры с места происшествия появились в воскресенье, 4 декабря, в Telegram-канале Readovka.

Авария случилась на внешней стороне 8-го километра МКАД (на съезде на Лермонтовский проспект). Водитель арендованного Volkswagen не справился с управлением и въехал в отбойник, сообщалось в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На кадрах с места ДТП видно, что металлическая конструкция прошла насквозь через весь салон машины рядом с водителем. Уточняется, что после аварии мужчина двигался и был в сознании.

На Люблинской улице в столичном районе Марьино легковой автомобиль сбил женщину. Инцидент произошел в районе дома 153 на Люблинской улице. В результате инцидента пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Накануне сообщалось, что автобус врезался в мачту городского освещения на Люблинской улице. В результате инцидента пострадали 13 человек. По предварительным данным, они получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших пять детей. По словам водителя, из-за скользкой дороги машину занесло в мачту городского освещения.

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