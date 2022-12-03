Водитель автобуса назвал причину ДТП на Люблинской улице

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Россия, Москва, Люблинская улица, 111с3 Карта всех событий

Водитель автобуса, который в субботу, 3 декабря, попал в ДТП на юго-востоке столицы, рассказал о причинах аварии.

По его словам, из-за скользкой дороги машину занесло в мачту городского освещения, сообщает Telegram-канал «112».

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы уточнили, что по состоянию на 20:03 проезжая часть была освобождена.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление сотрудниками полиции всех обстоятельств ДТП.

Напомним, что вечером 3 декабря произошло серьезное ДТП в ЮВАО. Так, на юго-востоке столицы автобус врезался в мачту городского освещения. Инцидент произошел на Люблинской улице в районе дома 111, строение 3.

Из-за аварии пострадали 13 человек, в том числе — пять детей. На данным момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В ходе работы они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших.