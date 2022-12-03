Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Водитель автобуса назвал причину ДТП на Люблинской улице

Араз Салехов
Происшествия
Водитель автобуса назвал причину ДТП на Люблинской улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Люблинская улица, 111с3 Карта всех событий

Водитель автобуса, который в субботу, 3 декабря, попал в ДТП на юго-востоке столицы, рассказал о причинах аварии.

По его словам, из-за скользкой дороги машину занесло в мачту городского освещения, сообщает Telegram-канал «112».

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы уточнили, что по состоянию на 20:03 проезжая часть была освобождена.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление сотрудниками полиции всех обстоятельств ДТП.

Напомним, что вечером 3 декабря произошло серьезное ДТП в ЮВАО. Так, на юго-востоке столицы автобус врезался в мачту городского освещения. Инцидент произошел на Люблинской улице в районе дома 111, строение 3.

Из-за аварии пострадали 13 человек, в том числе — пять детей. На данным момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В ходе работы они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших.

Транспорт ГИБДД Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте