Восьмиклассница из Подмосковья убила брата-аутиста по заданию незнакомца

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Богородский городской округ, село Кудиново Карта всех событий

В Подмосковье восьмиклассница зарезала своего брата и отрубила ему руку по заданию неизвестного человека, с которым девочка общалась в мессенджере. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 5 декабря.

По словам собеседника «ВМ», убийство произошло 4 декабря в частном доме в селе Кудиново Богородского городского округа. Родители троих детей вернулись из Москвы, куда они уезжали с младшей дочкой на одни сутки, и обнаружили, что их средний сын мертв. Мальчик, страдавший аутизмом, которому в день убийства исполнилось шесть лет, лежал на спине в своей кровати с множественными рублеными ранами различных частей тела. Ребенку частично отрубили правую кисть. Отец семейства незамедлительно вызвал полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов допросили родителей, а также прятавшуюся на втором этаже старшую дочь. Восьмиклассница сообщила, что задание убить своего брата ей дал неизвестный, с которым она общалась через мессенджер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую задержали.

Другое убийство произошло на востоке Москвы. Мужчина пять раз выстрелил в свою жену из-за споров о квартире, после чего бросил ее умирать на заднем сиденье припаркованного близ жилых домов автомобиля.