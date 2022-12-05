Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Восьмиклассница из Подмосковья убила брата-аутиста по заданию незнакомца

Степан Жирнов
Происшествия
Восьмиклассница из Подмосковья убила брата-аутиста по заданию незнакомца
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Богородский городской округ, село Кудиново Карта всех событий

В Подмосковье восьмиклассница зарезала своего брата и отрубила ему руку по заданию неизвестного человека, с которым девочка общалась в мессенджере. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 5 декабря.

По словам собеседника «ВМ», убийство произошло 4 декабря в частном доме в селе Кудиново Богородского городского округа. Родители троих детей вернулись из Москвы, куда они уезжали с младшей дочкой на одни сутки, и обнаружили, что их средний сын мертв. Мальчик, страдавший аутизмом, которому в день убийства исполнилось шесть лет, лежал на спине в своей кровати с множественными рублеными ранами различных частей тела. Ребенку частично отрубили правую кисть. Отец семейства незамедлительно вызвал полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов допросили родителей, а также прятавшуюся на втором этаже старшую дочь. Восьмиклассница сообщила, что задание убить своего брата ей дал неизвестный, с которым она общалась через мессенджер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую задержали.

Другое убийство произошло на востоке Москвы. Мужчина пять раз выстрелил в свою жену из-за споров о квартире, после чего бросил ее умирать на заднем сиденье припаркованного близ жилых домов автомобиля.

Подмосковье Московская область Дети Ногинск Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте