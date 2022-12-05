Появились подробности об убийстве женщины на парковке на востоке Москвы

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Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Мужчина, который убил свою жену в припаркованном автомобиле в Восточном административном округе, пять раз стрелял в свою жертву. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 5 декабря.

По ее словам, после первого выстрела в лицо из револьвера «Наган» мужчина переложил женщину на заднее сиденье автомобиля и перегнал машину на другую парковку. Там злоумышленник понял, что его жена еще жива, и выстрелил в нее еще четыре раза. Женщина скончалась от полученных ранений.

На данный момент 65-летний подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении фигуранта под стражу.

— Расследование по данному делу продолжается, его ход контролирует столичная прокуратура, — резюмировала Нефедова.

Преступление, о котором идет речь, произошло на востоке Москвы на Вешняковской улице. 4 декабря в припаркованном автомобиле обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями.

Подозреваемого задержали спустя непродолжительное время. Им оказался муж покойной, который совершил преступление из-за личной неприязни и имущественного спора с погибшей. В квартире фигуранта обнаружили орудие убийства — револьвер системы «Наган».