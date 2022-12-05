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Приметы и советы

Следователи установили причины убийства женщины на парковке в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Следователи установили причины убийства женщины на парковке в Москве
Фото: gov.spb.ru

Подозреваемого в убийстве женщины на парковке в Москве доставили в Перовский межрайонный следственный отдел столичного СК. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве в воскресенье, 4 декабря.

Уточняется, что следователи приступили к его допросу.

Предварительно следствием установлено, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения подозреваемого к жене на почве ревности и имущественного конфликта.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Видео: Telegram-канал столичного Следственного комитета

В процессе обысков дома у подозреваемого в убийстве женщины на парковке в Москве следователи обнаружили револьвер системы Нагана, патроны и глушитель. Следственный комитет назначил проведение необходимой судебной экспертизы.

До этого сообщалось, что на парковке, расположенной на улице Вешняковской, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ее бывший муж погибшей.

Следственный комитет Москва супруги Убийства
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