Следователи установили причины убийства женщины на парковке в Москве

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Подозреваемого в убийстве женщины на парковке в Москве доставили в Перовский межрайонный следственный отдел столичного СК. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве в воскресенье, 4 декабря.

Уточняется, что следователи приступили к его допросу.

Предварительно следствием установлено, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения подозреваемого к жене на почве ревности и имущественного конфликта.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

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В процессе обысков дома у подозреваемого в убийстве женщины на парковке в Москве следователи обнаружили револьвер системы Нагана, патроны и глушитель. Следственный комитет назначил проведение необходимой судебной экспертизы.

До этого сообщалось, что на парковке, расположенной на улице Вешняковской, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ее бывший муж погибшей.