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Огнестрельное оружие обнаружили у подозреваемого в убийстве женщины на парковке в Москве

Александр Афонин
Происшествия
Огнестрельное оружие обнаружили у подозреваемого в убийстве женщины на парковке в Москве
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

В процессе обысков дома у подозреваемого в убийстве женщины на парковке в Москве следователи обнаружили револьвер системы Нагана, патроны и глушитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве в воскресенье, 4 декабря.

— По местам проживания подозреваемого в настоящее время проводятся обыски, в ходе которых обнаружено и изъято огнестрельное оружие системы Нагана, патроны к нему, а также глушитель, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Столичный СК

Следственный комитет назначил проведение необходимой судебной экспертизы, передает Telegram-канал «Столичный СК».

До этого сообщалось, что на парковке, расположенной на улице Вешняковской, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ее бывший муж погибшей.

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