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Задержанным по подозрению в убийстве женщины на парковке оказался ее бывший муж

Василий Плиткин
Происшествия
Задержанным по подозрению в убийстве женщины на парковке оказался ее бывший муж
Фото: depositphotos

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 30-летней женщины на парковке в Москве, им оказался ее бывший муж, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в воскресенье, 4 декабря.

По словам 65-летнего мужчины, между ним и экс-супругой произошла ссора из-за того, что она выгнала его из квартиры. Это и послужило мотивом для убийства, передает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Задержанным по подозрению в убийстве женщины на парковке оказался ее бывший муж Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

В ведомстве добавили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

4 декабря на парковке, расположенной на улице Вешняковской, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Процесс расследования находится под контролем надзорного ведомства.

Прокуратура Убийства Задержания
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