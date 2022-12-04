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Приметы и советы

Предполагаемого убийцу женщины на парковке в Москве задержали

Василий Плиткин
Происшествия
Предполагаемого убийцу женщины на парковке в Москве задержали
Фото: shutterstock

Следователи столичного СК совместно с сотрудниками уголовного розыска установили личность подозреваемого в убийстве 30-летней женщины, тело которой было обнаружено в автомобиле на востоке Москвы.

Как сообщили в СК, 65-летний мужчина задержан. В скором времени его доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий, передает Telegram-канал «Столичный СК».

4 декабря на парковке, расположенной на улице Вешняковской, было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Процесс расследования находится под контролем надзорного ведомства.

Следственный комитет Убийства Задержания
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