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Максима Каца оштрафовали на 15 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Максима Каца оштрафовали на 15 тысяч рублей
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Блогера Максима Каца* оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом 5 декабря в Telegram сообщил адвокат и правозащитник Павел Чиков.

Суд впервые оштрафовал физлицо по новому закону об обязанностях иноагентов. Связано наказание с тем, что блогер не указывает своего статуса иноагента под постами в социальных сетях, сообщил Чиков.

В реестр Каца* включило Министерство юстиции 22 июля. Причиной было названо «осуществление политической деятельности» в интересах Украины.

Позже, 29 октября, МВД объявило блогера в розыск по уголовной статье. По какой конкретно — не уточняется. В тот же день ведомство сообщило о том, что разыскивает сооснователя сетевого сообщества «Диссернет» Андрея Заякина по делу о финансировании экстремистской деятельности.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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